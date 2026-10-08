Yusuf Demir wurde mit 16 als Alpen-Messi gefeiert, spielte mit 18 für den FC Barcelona und verdiente bereits in jungen Jahren Millionen. Doch als er im Februar nach Wien zum SK Rapid zurückkehrte, war etwas ungewohnt. Er verdiente auf einmal so wenig Geld wie noch nie. „Wegen der fehlenden Fitness habe ich in den ersten Monaten von Rapid keinen Cent verlangt“, erzählt Demir. Ich habe nur den Kollektivvertrag bekommen, damit man angemeldet ist. Das waren so 1.500 Euro.“

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Vom Millionenstar zum Mindestgehalt: Das war bis vor kurzem die Geschichte von Yusuf Demir, die eines deutlich macht: Der junge Wiener, heute 23 Jahre alt, hat ziemlich verrückte Jahre hinter sich.

Eigentlich, so heißt es, wollte der zurückhaltende Demir immer nur dem Ball hinterherjagen: tricksen, dribbeln, Tore schießen. Das war von klein auf seine Welt. Aber dann lief die Sache aus dem Ruder. Der Sohn türkischer Einwanderer stieg früh zum Wunderkind auf. Mit 16 spielte er bereits für Rapid Wien, fand sich unter den besten Talenten der Welt und wurde noch minderjährig zur millionenschweren Fußball-Aktie. 2021 lief er für den FC Barcelona auf. Ein schmächtiger Bub, 1,73 Meter, knapp siebzig Kilo, in den Fußstapfen von Messi.

Traum wurde zum Trauma

Doch aus dem Märchen wurde nichts. Noch schlimmer: Der Traum wurde zum Trauma. Nach neun Spielen war schon wieder Schluss in Barcelona. Demir wechselte in den letzten Jahren mehrmals den Verein. Von Spanien in die Türkei, von der Türkei in die Schweiz, nun ist er wieder zurück in Österreich. Sein Marktwert, der schon auf zehn Millionen Euro geklettert war, stürzte auf fast ein Zehntel davon ab. Statt vom gefeierten Star war nur noch vom gefallenen Wunderkind die Rede. „Das Rätsel um Yusuf Demir“, hieß es im Schweizer Boulevardblatt Blick. Und noch Anfang des Jahres titelte die BILD: „Absturz von Ex-Barca-Juwel immer schlimmer“.

Die Geschichte von Yusuf Demir handelt vom ältesten Bubentraum der Fußballwelt. Sie erzählt aber auch von einer harten Branche, von Geld, Druck, rauen Methoden. Und von seinem Kampf um die letzte Chance.

Demir: „Sind Sie ready?“

Heute ist Yusuf Demir 23 Jahre alt und zurück in Wien. Er spielt wieder für seinen Jugendverein Rapid und hat wegen der Länderspielpause gerade ein paar Tage frei. „Sind Sie ready?“, fragt Demir gleich zu Beginn des Gesprächs in freundlichem Wiener Slang. Wie geht es einem, der mit 18 Jahren bereits einen kometenhaften Aufstieg und einen rasanten Absturz zu verkraften hatte? Und wovon träumt er noch?

Demir wirkt gut gelaunt. Er lacht, scherzt und betont, dass es „ein schönes Gefühl ist, wieder zu Hause zu sein“. Nun könne er wieder öfter seine Eltern besuchen, sagt er. Und mit Freunden etwas unternehmen. Auch sportlich läuft es gut. Sein Klub Rapid ist Tabellenführer in der Bundesliga. Und Demir hat einen großen Anteil daran. In den ersten Saisonspielen hat er drei Tore erzielt und vier aufgelegt.

Für Yusuf Demir sind das die ersten Erfolgserlebnisse seit langer Zeit. Die letzten Jahre hatte er nach seinem Barcelona-Aus in der Türkei verbracht, bei Galatasaray Istanbul. Drei Millionen Euro Verdienst brachte diese Zeit. Aber er wurde nicht glücklich. Schon beim Empfang am Istanbuler Flughafen im September 2022 zeichnete sich das ab. Fanatische Fans belagerten den Ex-Barca-Spieler dort bei der Ankunft. Der Klub ist seit jeher ein Pulverfass. Und Demir, der introvertierte Typ, konnte sich nicht durchsetzen. Galatasaray wurde dreimal infolge Meister, aber der Wiener kam bloß auf 23 Einsätze. Die Mentalität im Land seiner Eltern behagte ihm nicht.

Türkei: „Damit habe ich mir schwergetan“

„Die Fußballwelt in der Türkei ist ganz anders“, sagt er. „Türken sind emotional, fanatisch, impulsiv. Damit habe ich mir schwergetan.“ Als er einmal an einem verletzten Knöchel laborierte und nicht in den Schuh konnte, wollte ihn der Teamarzt fitspritzen. „Er hat gesagt: Geh rein in die Kabine, ich komme gleich. Aber das habe ich abgelehnt. Ich weiß ja nicht, was in der Spritze ist.“ In der Türkei wird er schnell für ein Weichei gehalten.

Demir erzählt: „Türken, die in Europa aufgewachsen sind, werden von vielen in der Türkei nicht als echte Türken gesehen“. Er selbst, sagt er, sei „von der Mentalität her Österreicher“.

Deshalb habe er sich 2021 auch für Österreichs Nationalteam entschieden, obwohl auch der türkische Verband Interesse zeigte. „Von der Türkei wurde ich nur zur U17 eingeladen. Von Österreich aber ins U21-Team. Das war sehr wertschätzend. Und außerdem sehe ich mich als Wiener.“ In der Heimat seiner Eltern spürte er deshalb aber Ressentiments. Als er mit Österreichs U21 einmal in der Türkei antrat, so erzählt es Ex-Teamchef Werner Gregoritsch der WZ, raunten dem Burschen patriotische Zöllner „Schleich dich, du Vaterlandsverräter“ zu.

Mit 17 träumte Demir in einem Interview davon, einmal die Champions League und die Wahl zum Weltfußballer zu gewinnen. Nun bemerkte er, dass das Fußballgeschäft rauer sein konnte als Bubenträume, die man sich als Kind so ausmalt. Den Wiener Jungen umwehte schon immer ein wenig der Ruf eines sensiblen Genies. Und ihm wurde fehlende körperliche Robustheit vorgeworfen. Sein Spiel glich oft dem eines tänzelnden Artisten. Zu zart und galant für das physisch immer härtere Profigeschäft.

Du musst Fußball spielen können, aber auch physisch stark sein. Yusuf Demir

Doch seit seiner Rückkehr nach Wien im Februar 2022 ist aus dem einst filigranen Buben ein muskulöser Mann geworden, der nicht nur Zauberpässe spielt, sondern auch kämpft und grätscht. Früher betonte er gerne, „nur spielen“ zu wollen. Nun erklärt er: „Du musst Fußball spielen können, aber auch physisch stark sein.“

Vor Jahrzehnten reichte noch ein Zauberfuß für eine Weltkarriere. Heute müssen Kicker auch Zehnkämpfer sein. Das bemerkte der ballverliebte Yusuf früh. Als er mit zehn Jahren in den Rapid-Nachwuchs wechselte, spielte er kaum. Der kleine, dünne Bub schnitt bei Ausdauertests schlecht ab und fand kaum Beachtung. Erst in der U-12 änderte sich das. „Da wurde ich eingewechselt und habe zwei Tore gemacht“, erzählt er. „Dann ging es bergauf.“

Talentierte Buben sind eine begehrte Ware am internationalen Fußballmarkt. Schon Kinder werden dort wie Aktien gehandelt. Sie können Klubs steinreich machen und auch ihre Familien, die oft aus einfachen Verhältnissen stammen.

„Was soll ich mit einem 14-Jährigen?“

Demirs Eltern kamen vor 25 Jahren aus der Türkei nach Österreich. Der Vater Kellner, die Mutter Supermarkt-Angestellte, ein Leben im Gemeindebau. Doch das änderte sich bald.

Nach Jugendspielen von Yusuf kam sein Vater Hasan regelmäßig mit einem Packen Visitenkarten nach Hause, die ihm Scouts aus Spanien, England oder Deutschland zugesteckt hatten. Hilfesuchend fragte er die Wiener Spielerberater Emre Öztürk und Sertan Günes um Rat. „Lass mich in Ruhe! Was soll ich mit einem 14-Jährigen“, warf ihm Öztürk entgegen. Doch nachdem er Yusuf spielen sah, änderte er seine Meinung. „Wer so außergewöhnlich ist“, sagte er heute, „braucht einen Berater“.

Öztürk behielt Recht. Mit 16 debütierte Demir für Rapid, mit 17 für Österreichs Nationalteam. Internationale Ranglisten führten ihn als eines der größten Talente der Welt. Sein Marktwert kletterte auf zehn Millionen Euro. „Natürlich macht es einen glücklich, wenn man so bewertet wird“, sagt Demir heute. „Aber ich wusste schon damals, dass das Geschriebene nichts zählt, weil es dir am Ende nicht hilft. Du musst einfach performen.“

Bei Rapid machte er einst schnell auf sich aufmerksam: In 57 Pflichtspielen erzielte er noch als Minderjähriger elf Tore und fünf Assists. Dann rief tatsächlich der FC Barcelona an. „Es war mein großer Wunsch, dorthin zu wechseln“, sagt Demir heute. Messi verließ gerade den Verein und der Wiener Bub wurde als sein Nachfolger gehandelt. In Österreich unkten Kritiker: Der schafft es dort nicht über die B-Mannschaft hinaus. Doch sie irrten. Demir lief schnell für die Profis auf, vor 90.000 Fans, wurde in der Königsklasse eingesetzt und zauberte so wie in Wien. „Das alles war surreal“, sagt er. „Und es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich alles verarbeitet hatte.“

Geld statt Fußball

Das Problem: Bald ging es nicht mehr um Fußball, sondern um Geld. Der FC Barcelona hatte hohe Schulden – und der Transfer einen Haken. Demir wurde nur auf Leihbasis verpflichtet. Mit dem Zusatz, dass die vereinbarte Ablöse von 10 Millionen Euro erst nach zehn absolvierten Spielen an Rapid bezahlt werden muss. Anfangs schien das nur eine Frage der Zeit. Doch dann kippte die Lage. Im November 2021 traf Barcelona auf Benfica Lissabon, um den Einzug in die millionenschwere K.O.-Phase der Champions League. Demir spielte von Beginn, kam zu einer großen Chance, doch sein Schuss traf nur die Latte. Endstand: 0:0. Barcelona war raus und vermied nun wegen des Spardrucks den zehnten Einsatz, der die Millionenablöse fällig gemacht hätte. Die Folge: Demir saß nur noch auf der Tribüne und verließ kurz darauf enttäuscht seinen Traumklub. Heute sagt er kurz und knapp: „Ich denke gar nicht mehr daran“. Aber geht das so einfach? „Es muss einfach gehen.“

Nach seinem Barcelona-Aus spielte er wenige Monate wieder für Rapid, zog dann weiter nach Istanbul, wurde an den FC Basel verliehen, und löste im Februar dieses Jahres vorzeitig seinen Vertrag in der Türkei auf.

Rapid Wien verkündet stolz die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und Demir will in seiner Heimat die letzte Chance nützen, es allen zu zeigen. Das Problem: Der 23-Jährige hat wegen fehlender Spielpraxis gehörigen Fitnessrückstand. Und der macht sich schnell bemerkbar. Beim Spiel gegen Sturm Graz gegen Ende der letzten Saison wirft Demir frustriert seinen Schuh in Richtung Schiedsrichter – und wird des Feldes verwiesen. Alles wirkt nach einem prolongierten Sinkflug. Heute sagt Demir: „Das war keine Absicht. Ich wollte den Schuh nur rauswerfen und dann ist er in die falsche Richtung gegangen.“ Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup führt ein ernstes Gespräch mit ihm. „Es gab Dinge, die er verändern musste – und wir als Trainer mussten ihm dabei helfen“, erklärte der Coach zuletzt im 1899FM-Podcast.

Das zeigt Wirkung. Demir ist derzeit körperlich so gut in Form wie noch nie. Auf dem Feld sprintet er den Gegnern hinterher, erkämpft die Bälle zurück und zaubert trotzdem geniale Pässe aus dem Fußgelenk. „Er ist ein neuer Spieler“, erklärte sein Trainer. Demir blüht bei Rapid aktuell auf. Vom stärksten Demir aller Zeiten ist die Rede. Sein Marktwert ist erstmals seit Jahren wieder deutlich nach oben geklettert: auf 2,5 Millionen Euro. Er selbst gibt das Lob an seinen Coach weiter. „Der Trainer ist aus England gekommen, also aus der großen Fußballwelt“, sagt er. „Der hat dort Dinge gesehen, die wir in Österreich noch nicht gesehen haben. Er hat geschafft, dass wir alle mitziehen und daran glauben, jedes Spiel gewinnen zu können. Im Grunde hat er unsere Denkweise verändert. Und die Art und Weise, wie der Klub den Fußball betrachtet.“

Für immer bei Rapid?

Seine Rolle sei es „für die Mannschaft zu arbeiten“, betont Demir. Er habe „schon Freiheiten in der Offensive, aber die Defensivarbeit kann man nicht verhandeln, die ist wichtig.“ Es sind knappe Sätze, die er sagt, aber aus ihnen wird deutlich: Demir will um seine Karriere kämpfen, rennen und grätschen.

Und dafür läuft er statt in den Stadien von Real Madrid und Barcelona nun wieder in Hartberg oder Wolfsberg auf. Demir stört das nicht. „Es ist da wie dort Fußball. Egal, wie weit du oben warst, du bist dadurch kein besserer Mensch. Man sitzt weiterhin mit seinen Eltern am Tisch. Das hat sich nicht geändert.“

Viele Rapid-Fans würden sich den erstarkten Demir nun dauerhaft beim Klub wünschen, als eine Art neuen Steffen Hoffmann, der es einst auch im Ausland versuchte, scheiterte und dann eben in Wien zum Fußballgott wurde. Weltberühmt in Österreich, würde Demir das genügen? „Natürlich hört man nicht auf zu träumen“, sagt er. „Aber ich muss mir das alles erkämpfen und erarbeiten.“ Bei Rapid sei er derzeit glücklich. „Das ist mein Herzensverein.“ Dann denkt er kurz nach und sagt: „Aber mal sehen, was passiert.“