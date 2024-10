Sie sitzen in Büschen, in Wiesen und im Gestrüpp, lauern … und beißen zu. Auch jetzt noch im Herbst. Schuld ist der Klimawandel. Denn Zecken bleiben aktiv, solang es ausreichend warm und feucht ist. Selbst im Oktober laufen wir daher noch Gefahr, gebissen zu werden und uns eine gefährliche Infektionskrankheit einzufangen.

„Der überdurchschnittlich heiße Sommer, gefolgt von dem schönen Herbst, stellt die Zeichen heuer auf eine lange Zeckensaison“, sagt Georg Duscher vom Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages) zur WZ. „Wir beobachten generell, dass die Zeckenzeit in Österreich früher beginnt und später endet. Heuer wurden die erste Bisse schon im Jänner registriert. Außerdem finden sich Populationen in immer höheren Regionen, wo sie früher nicht heimisch waren“, warnt er. Selbst im Gebirge, wo man die Blutsauger traditionell nicht erwartet, können sie mittlerweile zuschlagen.

Zeckensaison das ganze Jahr? Im Rahmen eines EU-Projekts namens SURVector baut die Ages ein bundesweites Stechmücken- und Zecken-Monitoring auf. Ziel ist, in Österreich eine gesamtheitliche Überwachung für neu auftretende Krankheitserreger einzurichten, in der Stechmücken, Zecken und andere Gliederfüßer gesammelt und auf relevante Krankheitserreger untersucht werden. Die Zivilbevölkerung hilft mit. Man will Gewissheit erlangen, welche Arten wo leben, wann und wie lang im Jahr sie aktiv sind und wie verbreitet neue Arten sind, die sich dank Erderwärmung auch im Norden immer wohler fühlen.

Neue Seuchenträger

Zecken können mehr als 25 Infektionskrankheiten übertragen. Die in Europa am weitesten verbreitete Art ist der gemeine Holzbock. Ein Drittel der Artenvertreter:innen überträgt die bakterielle Infektion Borreliose. Sie kann zahlreiche Symptome in verschiedenen Organen hervorrufen. Typisch sind eine ringförmige Hautrötung um den Biss, Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen, Müdigkeit, aber auch Nervenschmerzen, Taubheitsgefühle, Seh- oder Hörstörungen, die noch Jahre nach dem eigentlichen Biss auftreten können. Eine Impfung dagegen gibt es nicht.

Der Klimawandel bringt uns durch die längere Insekten-Saison aber nicht bloß das Risiko, häufiger gestochen oder gebissen zu werden, sondern auch neue Seuchenträger, in der Fachsprache Vektoren genannt. Eine tropische, bis zu zwei Zentimeter große Riesenzecke der Gattung Hyalomma hat begonnen, sich in Europa anzusiedeln. An sich stammt sie aus Asien, wo sie das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber (erstmals 1956 in der Demokratischen Republik Kongo entdeckt) überträgt. Mittlerweile werden allerdings Fälle dieser Infektionen auch am Balkan und in der Türkei nachgewiesen, die auf die Bisse des Parasiten zurückzuführen sind.

„Krim-Kongo geht mit konstantem Fieber, Schüttelfrost, Muskel- und Gliederschmerzen, Durchfall, Darmblutungen und Bluterbrechen einher und führt, abhängig vom Stamm, in zwei bis fünfzig Prozent der Fälle zum Tod“, sagt der Virologe Florian Krammer von der Icahn of Medicine School in New York und der Medizinischen Universität Wien zur WZ. „Es gibt mittlerweile Fälle durch Zeckenbisse in Spanien. Und in Frankreich wurde die Krankheit zwar noch nicht in Menschen, aber immerhin in Zecken nachgewiesen“, erklärt er. In Österreich seien hingegen bisher die Riesenzecken, aber nicht das Virus gefunden worden. Es sei damit zu rechnen, dass sich die Art auch in Mitteleuropa und in Österreich weiter ausbreiten werde, warnt Krammer.

Mücke mit gestreiften Beinen

Mehr als die Hälfte der Erkrankungen, die von Zecken und Stechmücken übertragen werden, können durch Extremwetter und Klimaveränderungen häufiger werden, warnen weitere Forscher:innen in einer Überblicksstudie im Fachjournal Nature Climate Change. „In Europa beobachten wir den Einfluss durch klimawandelbedingte Ereignisse auf Krankheitserreger. Das ist besorgniserregend, da nur für wenige der neuen Erreger zugelassene Impfstoffe existieren“, sagt dazu Renke Lühken vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.

Viren können sich verbreiten, wenn sie einmal eingeschleppt sind. Florian Krammer

Im Mittelpunkt des oben erwähnten SURVector-Projekts stehen neben Borreliose-Bakterien und Krim-Kongo-Fieber-Viren auch durch Stechmücken übertragene Viren. Die Asiatische Tigermücke wirkt mit ihren gestreiften Beinen zwar elegant, gilt aber als besonders gefährlich. „Es gibt diese Art in Österreich – ich selbst habe heuer im Sommer in Graz eine erschlagen, die mich stechen wollte. Sie überträgt nicht nur eine, sondern viele Infektionen“, berichtet Krammer und nennt eine Liste: Zika-Virus, Gelbfiebervirus, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber.

Nehmen wir etwa das Dengue-Fieber: Wer nicht geimpft ist, bekommt Fieber, Ausschlag, Kopf-, Muskel-, Glieder-, Knochen- oder Gelenkschmerzen und bei einem schweren Verlauf innere Blutungen, die tödlich sein können. In Zukunft werden wir also umdenken müssen. Dengue-Fieber und alle anderen genannten Scheußlichkeiten kann man sich nicht mehr nur in den Tropen, sondern mittlerweile auch in Europa holen.

Tropische Krankheiten in Österreich

Cluster von Menschen, die sich durch Mückenbisse mit Dengue angesteckt hatten, wurden bisher in Frankreich, Spanien oder Italien nachgewiesen. „Momentan sind diese Cluster klein. Aber das wird sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren vermutlich ändern und man wird dann auch in Österreich sporadisch mit solchen Erkrankungen rechnen müssen. Ich glaube nicht, dass sich das alles rasant entwickeln wird, aber es ist problematisch, denn diese Viren können sich verbreiten, wenn sie mal eingeschleppt sind und auch die passenden Mücken sich hier aufgrund höherer Temperaturen ausgebreitet haben“, sagt Krammer. Die Lösung ist wieder ein Stich: Gegen Dengue und Chikungunya gibt es Impfungen.

Sowohl Tigermücken als auch Zecken, ob groß oder klein, können in unseren Breiten überwintern. Zecken etwa besitzen ein spezielles Antifrost-Glukoseprotein, das verhindert, dass Eiskristalle ihre Körperzellen zum Platzen bringen. Theoretisch könnten sie uns sogar im Winter beißen. Denn ab fünf bis sieben Grad werden die Tiere beim richtigen Verhältnis von Wärme zu Luftfeuchtigkeit und Windverhältnissen umtriebig. „Wenn uns schönere Temperaturen schon früher oder noch später im Jahr ins Gebirge locken, warten sie dort schon auf uns, wo wir noch gar nicht damit rechnen“, meint dazu der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinuniversität Wien zur WZ.

Ein roter Artenvernichter

Und auch andere Gliederfüßer könnten schon früh ihr Unwesen treiben. So findet man mittlerweile die Rote Feuerameise in Europa. Zwar überträgt sie keine Krankheiten, doch ihre Bisse schmerzen enorm. Die Rote Feuerameise stammt ursprünglich aus Südamerika, breitet sich aber neuerdings auch in Australien und China aus und wurde im September 2022 erstmals in Sizilien nachgewiesen. Die nur wenige Millimeter großen Tiere ernähren sich von Insekten und werden in der Landwirtschaft gegen Schädlinge wie den Kornbohrer eingesetzt. Jedoch killen sie sämtliche andere Ameisenarten, die ihnen in die Quere kommen, sind also Artenvernichter. Befürchtet wird, dass sich die invasive Spezies, begünstigt durch den Klimawandel, rasch auch in anderen europäischen Ländern ausbreiten könnte.

Bei einem Angriff spritzen die Tiere ein Sekret aus ihrem Giftstachel oft mehrmals direkt hintereinander unter die Haut. Das Sekret enthält Substanzen, die eine brennende Hautreaktion und juckende Pusteln hervorrufen. Für Allergiker:innen kann im Extremfall sogar Lebensgefahr bestehen. „Durch die Erwärmung findet Ungeziefer, das mit Transporten unsere Breiten erreicht, entsprechende Habitate, um sich auszubreiten, stößt dann auf neue Wirte und findet neue Verbreitungswege über lebende Tiere und Menschen“, sagt der Ökologe Franz Essl. Der Klimawandel wirke sich also direkt auf Menschen, Pflanzen, Tiere und Boden und erzeuge ganz neue Kreisläufe.