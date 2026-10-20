Für mehr als 80 Prozent der EU-Bürger:innen bringt das kommende Wochenende ein immer wiederkehrendes Ärgernis: Die Rückkehr zur Winterzeit. Konnte man am Freitag nach einem üblichen Büroschluss um 17:00 Uhr noch ein paar Sonnenstrahlen einfangen, so ist unser Leitstern am darauffolgenden Montag bereits untergegangen und frostige Dämmerung umfängt uns zum Start der abendlichen Freizeit. Das ist für die meisten nicht wirklich prickelnd.

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84 Prozent der EU-Bürger:innen haben sich daher 2018 in einer von Brüssel organisierten Befragung für ein Ende der halbjährlichen Zeitenwende, und von denen wiederum eine überwältigende Mehrheit für die permanente Sommerzeit ausgesprochen. 2019 stimmte das EU-Parlament für die Umsetzung des Umfrageergebnisses. Passiert ist seitdem aber – trotz vieler Versprechen – nichts. Zuletzt hatte auch der spanische Premier Pedro Sanchez die Abschaffung bis 2026 versprochen, doch auch dort ist es dabeigeblieben.

Auch in der Nacht von 24. auf 25. Oktober werden wir daher um drei Uhr früh die Uhren wieder zurückstellen müssen, denn es herrscht keine Einigkeit, ob auf permanente Winter- oder Sommerzeit gewechselt werden soll.

Winterzeit oder Sommerzeit als Dauereinrichtung?

Die gleiche Diskussion gibt es seit langem auch in Kanada. Nun hat eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Canadian Medical Association Journal, bisherige Studien und Erfahrungen mit und ohne Zeitumstellung verglichen. Die Ergebnisse sind zumindest in einem Punkt recht deutlich. „Die meisten, wenn auch nicht alle, Studien legen nahe, dass ein Abschaffen der Zeitumstellung negative Auswirkungen, wie Schlafverlust oder eine kurzfristige Erhöhung von Verletzungsgefahr, beseitigen würde“, heißt es in der Publikaiton. Auch ernstere Gesundheitsrisiken könnten gemindert werden, wenn wir immer die gleiche Uhrzeit hätten. In einem Modellversuch der US-Akademie der Wissenschaften konnte gezeigt werden, dass ein Verzicht auf die Zeitumstellung in manchen Fällen sogar zu einer Verringerung von Übergewicht und Herz- und Schlaganfällen führen kann.

Doch was nun? Winterzeit oder Sommerzeit als Dauereinrichtung?

Hier zeichnen die kanadischen Expert:innen ein differenziertes Bild. Zunächst geben sie zu bedenken, dass es schon innerhalb einer Zeitzone allein wegen unterschiedlicher geografischer Lagen große Unterschiede bei Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten gibt. Selbst in einem kleinen Land wie Österreich macht das zwischen Wien und Bregenz 27 Minuten aus. Und fliegt man von Wien nach Paris, so ist es dort derzeit fast eine Stunde länger hell. Dass die Sonne um zwölf Uhr Mittag am höchsten steht, ist also ohnehin nur selten der Fall.

Würde man jedoch allen Unterschieden des natürlichen Sonnenstands Rechnung tragen, wäre das ziemlich verwirrend, weil innerhalb eines Landes verschiedene Uhrzeiten gelten müssten. Daher hat man sich in fast jedem Land auf eine einheitliche Zeit geeinigt, wobei die Sommerzeit ursprünglich dazu diente, in der warmen Jahreszeit Energie zu sparen.

Morgendliche Lärchen …

Die Auswirkungen der beiden Zeitmodelle als jeweilige Ganzjahreszeit sehen die Wissenschaftler:innen so:

Bei einer Sommerzeit das ganze Jahr würde die Dämmerung nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter um eine Stunde später einsetzen. Sozialen Aktivitäten am Abend oder Freizeitsport nach der Arbeit käme das ebenso entgegen wie dem abendlichen Pendelverkehr und dem Handel.

Gleichermaßen wird es bei einer permanenten Sommerzeit in der Früh später hell, weswegen Schul- und Arbeitswege, die gefühlt mitten in der Nacht zurückgelegt werden, als mühsam empfunden werden können. Hier könnte dann wieder die Winterzeit nützlich sein - laut den Expert:innen passt ein hellerer Morgen besser zum Arbeits- und Schulrhythmus und käme auch der inneren Uhr stärker entgegen.

Dauerhafte Winterzeit mit mehr Licht am Morgen und früher Dämmerung kommt demnach eher dem chronobiologischen Rhythmus von Pubertierenden entgegen, weil diese sich dadurch leichtet auf den morgendlichen Schulbeginn einstellen können. Und das wiederum würde sich in besseren schulischen Leistungen auswirken, heißt es. Dieses Zeitmodell entspricht auch jenen Menschen, die nach ihrem chronobiologischen Typus sogenannte „Lärchen“, also Morgenmenschen, sind.

… und nächtliche Eulen

Sogenannte „Eulen“, also eher Abendmenschen, die in der Früh schwerer aus dem Bett kommen und in der zweiten Tageshälfte aktiver werden, würden sich hingegen durch eine ständige Winterzeit in ihren Aktivitäten nach der Arbeit eingeschränkt sehen, heißt es. Dauerhafte Sommerzeit, die Sport und Geselligkeit nach der Arbeit erleichtert, komme Abendmenschen entgegen, mache sie produktiver und verbessere die Chancen, auch in der kalten Jahreszeit noch ein paar Sonnenstunden genießen zu können.

In der Zeit nach der Umstellung der Uhren verringert sich die durchschnittliche tägliche Schlafenszeit um etwa zehn Minuten, was für die Mehrheit keine Auswirkungen hat, aber für Personen mit Schlafmangel oder -störungen zusätzlich belastend sein kann. Die innere Uhr, die die Wach-Schlafrhythmen und sämtliche inneren Prozesse reguliert und vom Tageslicht gesteuert wird, kommt vorübergehend durcheinander.

Studien zufolge kann Finsternis am Morgen außerdem zu mehr Appetit, weniger Energie, schlechterer Konzentrationsfähigkeit und Stimmungsschwankungen führen, was für eine permanente Winterzeit spricht. Demgegenüber steht ein häufigeres Auftreten von depressiven Verstimmungen in der kalten Jahreszeit, das dem Mangel an Licht geschuldet ist und sich durch dessen Verkürzung verschärfen könnte.

Dunkelheit dämpft die Konsumlaune

Bei permanenter Winterzeit raten die Studienautor:innen in jedem Fall zu einer besseren Infrastruktur für Sport- und Freizeitaktivitäten, um entsprechende Defizite auszugleichen. Immerhin stellen weniger Sport und zwischenmenschlicher Kontakt grundsätzlich ein Gesundheitsrisiko dar. Auch der Handel müsste sich darauf einstellen, da bisherige Erfahrungen darauf schließen lassen, dass Dunkelheit die Konsumlaune dämpft. In beiden Fällen sei aber vor allem bessere Aufklärung über die Bedeutung von Schlaf und seine großen gesundheitlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen wünschenswert.

Gleichermaßen halten die Forscher:innen fest, dass es wohl am gesündesten wäre, wenn wie - so wie in Urzeiten - früh aufstehen und früh schlafen gingen. „Am besten kommt es der inneren Uhr entgegen, wenn sich die Uhrzeit nach der Sonnenzeit richtet", schreiben sie. Zugleich räumen sie aber ein: „Doch in der Praxis richten sich Zeitzonen nach politischen Grenzen, dem Transport und dem Handel, wodurch viele Regionen entweder vor oder nach der Sonnenzeit leben.“

Wann in der EU eine entsprechende Entscheidung fällt, ist derzeit nicht abzusehen. In den USA hat das Repräsentantenhaus heuer im Juli die Einführung der permanenten Sommerzeit in den USA beschlossen. Derzeit liegt das Gesetz dem Senat zur Abstimmung vor. Die Eulen wird’s freuen, die Lärchen wird’s nerven.