Zsá Zsá: Wenn Fotzenrap Gewalt normalisiert

Früher war sie Trude in „Die wilden Hühner“, heute ist sie die Rapperin, die mit zehn Bad Bunnies auf ’nem Boot chillt. Die Rede ist von Zsá Zsá, die mit lasziv-frecher Stimme auf Beats rappt, die man schon oft gehört hat, und TikTok-taugliche Zeilen über Sex, Confidence, Rausgehen mit den Hoes (= Freund:innen) liefert. Daran ist erstmal nichts verwerflich, immerhin floriert er gerade, der Fotzenrap.

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Das neu gefundene Selbstbewusstsein der deutschsprachigen Cunts ist vielleicht eine logische Post-Pandemie-Entwicklung, eine Antwort auf den konservativen Backlash der letzten Jahre oder beides. Fest steht: „Fotze“ ist kein Schimpfwort mehr, es ist ein Gütesiegel, und Fans des großen F-Wortes sind sich einig, dass eine Frau, die sich dem Male Gaze entsprechend sexy kleidet, sehr viel Schlaues zu sagen haben kann. Wichtig ist aber: Die konventionelle Sexiness ist hierbei zumindest teilweise Mittel zum Zweck – so wie bei Ikkimel. Weil diese Sexiness Aufmerksamkeit und Menschen zum Zuhören bringt, die sich ansonsten eher wenig für feministische Botschaften interessieren.

„Ich find’s ’n kleines bisschen heiß, wenn er mir droht“

Im Windschatten von Ikkimel sind in den letzten Jahren so einige Künstlerinnen (mehr oder weniger) durchgestartet. Eine von ihnen ist Zsá Zsá: Ihre Lyrics sind deutlich weniger aggressiv als die von Ikki, ihre Persona gefälliger. Der größte Unterschied ist aber, dass Zsá Zsá aufzeigt, dass Fotzenrap gelernt sein will. Dass er auf eine Art subversiv sein muss, um zu funktionieren, dass er patriarchale Denkmuster, Machtdynamiken oder Genderklischees infrage stellen und im besten Fall brechen muss, um seine Kraft zu entfalten.

Schon rund um Zsá Zsás mittelgroßen Hit „Bad Bunnies“ gab es eine Kontroverse, die zeigte, dass es in dieser Hinsicht hier nicht viel zu holen gibt: Die Textzeile „Ich find’s ’n kleines bisschen heiß, wenn er mir droht“ brachte Zsá Zsá den Vorwurf ein, Gewalt zu romantisieren. Daraufhin erklärte sie, dass sie überlegt hatte, „droht“ durch „choked“ zu ersetzen (gute Idee!), schließlich aber zu einem anderen Schluss gekommen sei. Es gehe hier schließlich „nicht um Gewalt, sondern ein individuelles, einvernehmliches Gefühl“. Um authentisch zu bleiben, wollte sie die Textzeile nicht ändern. Nun gut. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn Frauen kinky Vorlieben haben, die sie einvernehmlich ausleben – diese breitenwirksam in Songs und ohne weiteren Kontext wiederzugeben, ist ein anderes Thema.

Popkultur normalisiert Dinge in unseren Köpfen

Auf ihrer im Oktober erschienenen EP „girl whatever“ schießt Zsá Zsá mit ihrem Song „pink“ den Vogel ab. Darauf heißt es:

Meine Pussy matcht mit den Nails: Pink

Gucci-G-String bleibt nicht in der Jeans drin

Sexyy Red aus den Boxen, lass sie rumspring’n

Beat it up, will, dass er mich heute ****

Das letzte Wort rappt Zsá Zsá nicht, es ist aber klar, wofür der Platzhalter steht: Sie will, dass er sie heute „umbringt“. „Umbringen“ als Synonym für harten Sex zu verwenden, ist immer eine Entscheidung. Es zu verwenden, während in Österreich 2026 bisher 19 mutmaßliche Femizide begangen wurden und Deutschland eine Zunahme an Straftaten gegen Frauen und Mädchen verzeichnet, ist schlichtweg geschmacklos bis ignorant.

Sich in Statements gegen Gewalt zu positionieren, sie aber in Texten, die überwiegend junge Menschen konsumieren, zu normalisieren, ist fahrlässig. Denn genau das tun Sprache und Popkultur, sie normalisieren Dinge. Stichwort „choked“ als harmloserer Ersatz für „droht“ im Song „Bad Bunnies“: Die Folgen dieser Normalisierung durch Wiederholung sehen wir zum Beispiel daran, dass die Praktik, als Mann sein weibliches Gegenüber beim Sex zu würgen, in Pornos, aber auch in Serien, Filmen und Songs in den letzten Jahren immer präsenter wurde. Das hat zur Folge, dass Männer im echten Leben immer wieder überschätzen, wie gerne ihre Partnerin von ihnen gewürgt werden möchte.

Mehr als ein spaßiges Sex-Synonym

Auch Zsá Zsás Kollegin Domiziana sieht den angedeuteten Lyric auf „pink“ kritisch. Sie äußert sich im Podcast „$HZ wir müssen reden“ zum Thema und stellt dabei eine wichtige Frage: „Gehen wir zu weit, wenn wir versuchen, Sachen als empowernd zu flippen, weil wir provozieren wollen?“ Denn auch das will in Sachen Fotzenrap gelernt sein: Die Kunst des Reclaimings. Nicht jedes frauenfeindliche Wort, das eine Frau wiederholt und für sich neu deutet, ist deswegen automatisch nicht mehr frauenfeindlich.

Werden Frauen im Pop-Diskurs für unfeministische Takes kritisiert, ist ein Reflex vorprogrammiert: Es sei unfair, von Frauen immer zu erwarten, dass sie feministisch handeln und denken. Immerhin wurden wir alle im Patriarchat sozialisiert und können uns nur mit viel Arbeit von seinen Denkweisen befreien. Außerdem erwarte man das von keinem Mann und setze Frauen somit einem weiteren unerreichbaren Doppelstandard aus. Selbst, wenn man Zsá Zsá diesen Vertrauensvorsprung gibt, bleibt eines: Zu erwarten, dass Künstlerinnen die Bilder, die sie produzieren, hinterfragen und im besten Fall korrigieren, wenn sie zu spät gecheckt haben, was sie da von sich geben, ist nicht unfair. Hier geht es um Verantwortung und die Bereitschaft, dazuzulernen. Denn Fakt ist: Für die meisten Frauen ist „umbringen“ kein vermeintlich spaßiges Sex-Synonym.