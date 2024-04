Durst. Paul ist auf dem Weg zu seinem Freund und hat so richtig Durst. Noch schnell einen Sprung in den Supermarkt, denn ein Drink muss her. Und davon gibt es jede Menge: Bunte Verpackungen, ebenso bunter Inhalt – die Auswahl bei diesem Angebot an Eistees und Softdrinks fällt schwer. Oder auch nicht: Paul greift zu einem Softdrink, der gerade sein „Must-have-Elixier“ ist. Die Kunststoffflaschen sind eisblau, tomatenrot oder grasgrün, die Schrift in fetten Großbuchstaben ist nicht zu übersehen: „Prime Hydratation” der Influencer Logan Paul und KSI. Was da eigentlich alles drinnen sei, hat ihn einmal seine Mutter gefragt. Er wüsste es nicht, hat er geantwortet. Es ist ihm auch egal, denn Logan Paul ist einer seiner All-Time-Faves. Er solle aber nicht so viel davon trinken, meinte seine Mutter warnend, denn er sei dann immer so hibbelig. Paul weiß, dass sie damit recht hat, doch er weiß nicht, warum er sich so fühlt.

Der Kick des Süßen

Der Rapper CapitalBra war 2021 einer der ersten, dem es gelang, aus Eistee ein neues Statussymbol für Jugendliche zu machen. 2022 hat TikToker Emir Bayrak die Limonade Emyo auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr folgte der Twitch-Streamer Montanablack alias Marc Eris mit dem Energydrink Gönrgy, der österreichische Getränkehersteller Rauch bewarb mit Youtuber Julien Bam eine „Julien Bam“-Eistee-Kollektion. BraTee, Dirtea, Sugar Mami, Prime ..., es gibt inzwischen unzählige Softdrinks von Celebrities oder zumindest von ihnen beworbene. Ihre Inhaltsstoffe, die Paul so hibbelig machen: Zucker, Zucker, Zucker, Koffein in großen Mengen, Taurin, Aminosäuren und manchmal Süßstoffe statt Zucker. Eines haben alle diese Getränke gemein: Sie schmecken süß. Und jeder mag doch Süßes – Influencer:innen sowieso. Durstlöscher sind diese süßen Getränke jedoch nicht, wie Paul glaubt, denn der viele Zucker verursacht noch mehr Durst, statt diesen zu löschen. Außerdem enthält er eine Menge zusätzlicher Kalorien, die wiederum dazu beitragen, dass das Übergewicht unter Jugendlichen zum bedenklichen Gesundheitsrisiko wird.

„Zucker ist ein Bestandteil unserer Ernährung und gibt schnelle Energie, weil der Blutzuckerspiegel rasch ansteigt“, erklärt Ursula Pabst, Ernährungswissenschaftlerin und Expertin fürs Abnehmen. „Es ist ein Kick, der schnell spürbar ist.“ Und der süße Geschmack hat den Beigeschmack des Vertrauten: Das beginnt schon als Baby mit der Muttermilch. „Manche Menschen haben eine genetische Veranlagung, Süßes zu lieben“, sagt Diätologin Dejana Simić. Auch gebe es einen Zusammenhang mit der Erziehung: „Wurden wir als Kind mit Süßem belohnt, wenn wir brav waren? Oder haben wir etwas Süßes bekommen, wenn wir traurig waren?“ Das beeinflusst unser Ess- und Trinkverhalten.

Süßstoff als Krücke

Aber die Vorliebe für Süßes ist laut Simić auch evolutionär zu begründen, denn „wir wissen, dass alles, was in der Natur süßlich schmeckt, nährstoffreich ist“. Aber nicht alles, was süß ist, bringt dem Körper Energie, etwa Süßstoffe. Sie werden nicht nur in Softdrinks als Zuckerersatz verwendet. Sie sind synthetisch hergestellte oder natürliche Ersatzstoffe, die die Zucker-Süßkraft erheblich übertreffen. „Die braucht der Körper gar nicht und sie sind eher als Krücke zu sehen, wenn man von Zucker wegkommen will, oder wenn man gesundheitsbedingt auf Zucker verzichten sollte wie etwa Diabetiker“, sagt Pabst.

Es gibt auch gute Nachrichten – nachzulesen im wöchentlichen Newsletter. Na gut Der Newsletter mit den guten Nachrichten: Kleine Geschichten über Fortschritte und Erfolg. Jeden Mittwoch

Doch es ist nicht allein der hohe Zuckergehalt in seiner Erfrischung, der Paul so zappelig macht: In Prime Energy etwa ist mit 200 Milligramm der Koffeingehalt doppelt so hoch wie in Red Bull. In einer Dose DirTea erreicht man schon fast die von der WHO (World Health Organisation) empfohlenen 50 Gramm Zucker pro Tag. 50 Gramm sind rund 14 Stück Würfelzucker. Viel Zucker und eine hohe Menge an Koffein: „Das sind zwei Substanzen, die gemeinsam die Leistungsfähigkeit erhöhen sollen. Der Zucker gibt den Brennstoff, also die Energie. Und das Koffein sorgt dafür, dass man leistungsfähiger ist, im Sinn von wacher und konzentrierter“, sagt Pabst. Personen, die regelmäßig sehr viel Koffein konsumieren, brauchen nach einiger Zeit ihre hohe Dosis Koffein, um überhaupt normal leistungsfähig zu sein. „Wenn sie das Koffein nicht zu sich nehmen, leiden sie an Müdigkeit und Abgeschlagenheit“, meint Pabst. „Einigen Softdrinks ist nicht nur Koffein hinzugefügt, sondern auch grüner Tee und Ginseng. Das sind alles stimulierende Substanzen“, sagt Simić. Jugendliche hätten ein sensibleres Herz-Kreislauf-System: „Da kann es schon sein, dass sie das Gefühl bekommen, ängstlicher oder panischer zu sein, da der plötzliche Schub all dieser Inhaltsstoffe zu Herzrasen führen kann.“ Also Finger weg von den hippen süßen Softdrinks?

Alternativen, aber ohne Influencer:innen

Das muss nicht unbedingt sein: „Die Menge macht das Gift“, fasst Pabst zusammen. Dem schließt sich Simić an: „Wenn man ein- bis zweimal die Woche seinen Eistee oder Softdrink des Lieblings-Influencer zu einer Pizza trinkt, dann ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden.“ Jedoch zwei Liter am Tag so nebenbei, dazu vielleicht noch ein Cola, kann gesundheitliche Folgen haben. „Wasser wäre das gesündeste“, sind sich die beiden Diätologinnen einig. Wer aber unbedingt Geschmack in seinem Getränk braucht, solle sich den Tee lieber selbst zubereiten und ein paar Stevia-Blätter für die Süße hinzufügen. Eigentlich wäre die gesunde Alternative so einfach… wäre da nicht die Werbung mit den All-Time-Faves-Influencern für Paul.