Die ÖBB sind in drei großen Teilkonzerne organisiert: die ÖBB-Infrastruktur AG, die ÖBB-Personenverkehr AG und die Rail Cargo Austria AG. An der Spitze steht die ÖBB-Holding AG. Die Anteile am Unternehmen sind zu 100 Prozent im Besitz der Republik Österreich. Im Jahr 2022 gab es an Bahnsteigen in Österreich 215 Rollstuhlhebelifte. Je nach Zugart sind entweder keine, zwei oder drei Rollstuhlplätze vorhanden.