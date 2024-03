Genese

Jahrestage sind stets ein Anlass, Bilanz zu ziehen. Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Ein Schritt, der von vielen in Europa nicht für möglich gehalten worden war. Das Fazit bis jetzt ist düster: Der Krieg hat vielen Zivilist:innen und zehntausenden Soldat:innen das Leben gekostet und einen Schaden von hunderten Milliarden Euro verursacht. Ein Ende der Kämpfe ist auch 2024 nicht absehbar.

Die Grundlagen des Konflikts vermittelt das Buch von Oksana Stavrou: Russlands Krieg gegen die Ukraine: Worum geht es? Erschienen im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, 2024.

New York Times zur Lage an der Front: https://www.nytimes.com/2024/02/20/us/politics/ukraine-prisoners-avdiivka-russia.html

Profunde Einschätzungen des Kriegsverlaufes bietet das Institute For The Study Of War (ISW) https://www.understandingwar.org/

Die von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland zeig t en Wirkung. Zunächst führten sie dazu, dass die russische Wirtschaft in eine Rezession stürzte. Mehr als 1.100 multinationale Unternehmen verließen Russland seit Kriegsbeginn, was einen gewaltigen Verlust an Know-how und Technologie für Russlands Wirtschaft bedeutet. Russland passte sich allerdings an die Sanktionen an. Im vergangenen Jahr war die russische Wirtschaft wieder um 3,5 Prozent gewachsen. Grund dafür ist unter anderem die boomende Kriegsindustrie. Eine weitere Finanzierung des Krieges ist für Moskau somit kein Problem.

