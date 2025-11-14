Als Wilhelm Conrad Röntgen 1895 eine neue Art von Strahlung entdeckte, wusste er am Anfang noch nicht, wie genau sie entstehen. Er nannte sie deshalb „X-Strahlen“, wobei das „X“ für das Unbekannte stand. Erst später wurde klar, dass es sich um elektromagnetische Strahlen mit sehr kurzer Wellenlänge handelt. Zu Ehren ihres Entdeckers spricht man im Deutschen heute von Röntgenstrahlen, im Englischen ist aber der ursprüngliche Name „X-rays“ bis heute erhalten geblieben.

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht. Youtube-Cookies zustimmen Cookie Einstellungen Wiener Zeitung Logo Cookie Einstellungen Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy Technisch notwendig Youtube Andere Auswahl speichern Alle akzeptieren