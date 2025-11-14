DAILY
130 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlung
2 Min
Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen die Röntgen-Strahlen.
Als Wilhelm Conrad Röntgen 1895 eine neue Art von Strahlung entdeckte, wusste er am Anfang noch nicht, wie genau sie entstehen. Er nannte sie deshalb „X-Strahlen“, wobei das „X“ für das Unbekannte stand. Erst später wurde klar, dass es sich um elektromagnetische Strahlen mit sehr kurzer Wellenlänge handelt. Zu Ehren ihres Entdeckers spricht man im Deutschen heute von Röntgenstrahlen, im Englischen ist aber der ursprüngliche Name „X-rays“ bis heute erhalten geblieben.
