DAILY
Achtung Glatteis!
2 Min
Wir zeigen dir, wie du am besten auf einem rutschigen Boden gehst.
Achtung Rutschgefahr! ⚠ Der Pinguin-Gang hilft auf Glatteis, weil er den Körperschwerpunkt weiter nach vorne über den vorderen Fuß verlagert. Dadurch rutscht man weniger schnell nach hinten weg. Man macht kleine, flache Schritte und setzt die Füße direkt unter dem Körper auf, statt in großen Schritten vorzugreifen. Durch die leicht nach vorne geneigte Haltung und die kurzen Schritte bleibt man stabiler und kann besser die Balance halten, was die Sturzgefahr deutlich reduziert.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.