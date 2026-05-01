Der 1. Mai wird oft für „Girlboss“-Stories und Aufstiegserzählungen genutzt. Aber was, wenn dieses Narrativ einfach nicht stimmt?

Journalistin Miriam Davoudvandi spricht darüber, warum harte Arbeit allein kein Garant für Erfolg ist – und warum Armut für viele Menschen Realität bleibt, egal wie viel sie leisten. Ihr Posting zum Tag der Arbeit geht seit Jahren viral – weil es eine Perspektive zeigt, die oft fehlt: die von Betroffenen selbst.