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DAILY

Arbeiterkinder am 1. Mai

2 Min

Journalistin Miriam Davoudvandi im Interview

Der 1. Mai wird oft für „Girlboss“-Stories und Aufstiegserzählungen genutzt. Aber was, wenn dieses Narrativ einfach nicht stimmt?

Journalistin Miriam Davoudvandi spricht darüber, warum harte Arbeit allein kein Garant für Erfolg ist – und warum Armut für viele Menschen Realität bleibt, egal wie viel sie leisten. Ihr Posting zum Tag der Arbeit geht seit Jahren viral – weil es eine Perspektive zeigt, die oft fehlt: die von Betroffenen selbst.


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