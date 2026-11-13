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Arena Wien: Petition gegen den Förderstopp
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Die Stadt Wien streicht dem Kulturort Arena ab 2027 eine Förderung.
Die Stadt Wien streicht dem Kultur- und Konzertort Arena ab 2027 eine Förderung von 259.000 Euro pro Jahr. Der Trägerverein warnt, dass Proberäume, Clubraum und die Kleine Halle schließen könnten. Eine Petition, die sich für den Erhalt der Arena ausspricht, hat mittlerweile über 80.000 Unterschriften.
Wir haben mit Obfrau-Stellvertreter Laurenz Platzer gesprochen.
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