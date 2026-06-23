Argentinien gegen Österreich: Public Viewing in Salzburg

Argentinien hat beim gestrigen WM-Spiel gegen Österreich gewonnen. Wir haben uns in Salzburg beim Public Viewing, vor, währenddessen und nach dem Match umgehört. Wer mehr über die Fußball-WM hören will, kann donnerstags ab 18:00 Uhr auf unserem YouTube-Kanal einschalten. In WZ LIVE sprechen wir jede Woche mit wechselnden Gästen aus der Streamer- und Fußballwelt über alles rund um Fußball, von Macht über Popkultur bis mentale Gesundheit. Schaltet ein!

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