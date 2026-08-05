Ariana Grandes Gesundheit wird online seit Monaten diskutiert: Die Sängerin sei besorgniserregend dünn und ein schlechtes Vorbild für junge Fans. Nach ihrer Tour will sich Grande deshalb aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wir sollten keine Körper kommentieren, aber wie sprechen wir sensibel darüber, wie dünn viele Celebrities geworden sind?

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WZ-Redakteurin Anna Jandrisevits hat bei Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner nachgefragt.