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Aufwachsen im Zirkus
2 Min
Wie ist es, im Zirkus groß zu werden?
Gloria ist 19 und im Zirkus aufgewachsen. Manege, Reisen und Applaus gehören für sie seit ihrer Kindheit zum Alltag. Wie ist es, wenn dein Zuhause mit dir weiterzieht?
Mirjam und Petra haben Gloria beim Zirkus Pikard besucht und mit ihr darüber gesprochen, was dieses Leben für Schule, Freundschaften und den Alltag bedeutet.
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