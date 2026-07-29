Mit 15 Jahren wird Sarah über Instagram von einem mehr als doppelt so alten Mann angeschrieben. Was mit Zuneigung und Aufmerksamkeit beginnt, endet in digitalem sexuellem Missbrauch.



Und das ist kein Einzelfall: Laut den Ergebnissen einer Safer-Internet-Studie aus dem Jahr 2025 geben fast 40 Prozent der 11- bis 17-Jährigen an, bereits mit sexueller Belästigung im Internet konfrontiert gewesen zu sein.



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