Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht. Youtube-Cookies zustimmen Cookie Einstellungen Wiener Zeitung Logo Cookie Einstellungen Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy Technisch notwendig Youtube Andere Auswahl speichern Alle akzeptieren

Heute haben in der grönländischen Hauptstadt Nuuk etwa 4.000 Menschen (das sind ca 20% aller Einwohner:innen) gegen Trumps Übernahmepläne demonstriert. Währenddessen kündigt Trump Zölle gegen jene Länder an, die sich in der Grönland-Frage gegen ihn positionieren. Betroffen sind etwa NATO-Staaten wie Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland. Die Zölle sollen ab 1. Februar gelten und ab 1. Juni auf 25 % steigen.