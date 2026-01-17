DAILY
Demonstration in Grönland
2 Min
Wir waren in Grönland auf der größten Demo gegen Trumps Politik
Heute haben in der grönländischen Hauptstadt Nuuk etwa 4.000 Menschen (das sind ca 20% aller Einwohner:innen) gegen Trumps Übernahmepläne demonstriert. Währenddessen kündigt Trump Zölle gegen jene Länder an, die sich in der Grönland-Frage gegen ihn positionieren. Betroffen sind etwa NATO-Staaten wie Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland. Die Zölle sollen ab 1. Februar gelten und ab 1. Juni auf 25 % steigen.