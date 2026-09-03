 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Der US-Fall Lindsay Clancy

2 Min

Lindsay Clancy steht vor Gericht, weil sie ihre Kinder getötet haben soll.

Rund um den US-Fall Lindsay Clancy entsteht eine Diskussion über die Versorgungslücke von psychisch erkrankten Müttern. Anna hat sich mit dem Fall beschäftigt und sich angeschaut, wie die Lage in Österreich ist.

Das Gespräch mit einer ehemals Betroffenen findet ihr auf dem YouTube-Kanal der WZ. Das Interview mit Veronika Walpoth, Fachärztin für Psychiatrie & psychotherapeutische Medizin, könnt ihr auf wz.at nachlesen!

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.
Für mehr WZ DAILY folge uns: