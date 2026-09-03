Rund um den US-Fall Lindsay Clancy entsteht eine Diskussion über die Versorgungslücke von psychisch erkrankten Müttern. Anna hat sich mit dem Fall beschäftigt und sich angeschaut, wie die Lage in Österreich ist.

Das Gespräch mit einer ehemals Betroffenen findet ihr auf dem YouTube-Kanal der WZ. Das Interview mit Veronika Walpoth, Fachärztin für Psychiatrie & psychotherapeutische Medizin, könnt ihr auf wz.at nachlesen!