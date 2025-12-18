Die neue Koralmbahn

Bisher hat man von Graz nach Klagenfurt oder umgekehrt rund 3 Stunden mit dem Zug oder 2 Stunden mit dem Bus gebraucht. Mit der neuen Koralmbahn geht es sehr viel schneller. Für viele ein Meilenstein, kritisiert wurden aber die Kosten von rund 5,9 Milliarden Euro, die lange Bauzeit und die Tatsache, dass manche kleineren Orte entlang der Strecke keinen eigenen Halt bekommen haben. Wir haben uns vor Ort umgehört.

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht. Youtube-Cookies zustimmen Cookie Einstellungen Wiener Zeitung Logo Cookie Einstellungen Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy Technisch notwendig Youtube Andere Auswahl speichern Alle akzeptieren