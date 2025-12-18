DAILY
Die neue Koralmbahn
2 Min
Mit der Koralmbahn geht es schneller von Graz nach Klagenfurt und umgekehrt.
Bisher hat man von Graz nach Klagenfurt oder umgekehrt rund 3 Stunden mit dem Zug oder 2 Stunden mit dem Bus gebraucht. Mit der neuen Koralmbahn geht es sehr viel schneller. Für viele ein Meilenstein, kritisiert wurden aber die Kosten von rund 5,9 Milliarden Euro, die lange Bauzeit und die Tatsache, dass manche kleineren Orte entlang der Strecke keinen eigenen Halt bekommen haben. Wir haben uns vor Ort umgehört.
