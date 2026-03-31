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Mit 1. April sollen die Spritpreise wieder billiger werden. Warum sind sie derzeit so teuer? Und wie können sie überhaupt billiger gemacht werden? Nora geht diesen Fragen nach, während sie Ostereier färbt. Zum Rezept: Das Wasser mit Zwiebelschalen 30 Minuten köcheln lassen, sobald die Eier drin sind, nochmal 10 Minuten kochen lassen und dann genießen oder kühlen. Mehr dazu unter wz.at: Einfach Politik - dem wöchentlichen Newsletter von Georg Renner.