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DAILY

Die Tour de France

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Die Tour de France ist das größte Radrennen weltweit.

Die Tour de France ist das größte Radrennen weltweit. Was das mit Polkadots und dem Eiffelturm zu tun hat? Übrigens: Hier handelt es sich um die Tour de France Männer, wir sprechen demnächst auch über die Tour de France Femme.

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*Dieser Beitrag ist im Rahmen von „eurotours 2026“ entstanden, einem Projekt des Bundeskanzleramtes, finanziert aus Bundesmitteln.

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