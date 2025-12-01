Immer wieder gibt es die Diskussion darüber, dass Menschen in Tourismusorten wegen höherer Belastungen und höherer Lebenshaltungskosten eigentlich weniger für Skikarten oder andere Freizeitinfrastruktur zahlen sollten. Früher waren solche Einheimischenpreise weit verbreitet, heute sind sie jedoch laut EU-Recht unzulässig, weil Dienstleistungen nicht unterschiedlich bepreist werden dürfen.

Österreichische Politiker:innen wollen dieses Verbot lockern, während die EU-Kommission zwar grundsätzlich daran festhalten will, aber offen ist, die Regeln zu überdenken. Eine schnelle Lösung ist aktuell nicht in Sicht.

Um Einheimischen dennoch faktisch günstigere Tarife zu ermöglichen, setzen einige Regionen inzwischen auf allgemein zugängliche Vorverkaufsaktionen oder frühe Saisonkartenfenster, die zwar nicht explizit an den Wohnort gebunden sind, aber überwiegend von Einheimischen genutzt werden.