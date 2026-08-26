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DAILY

Dürre & Landwirtschaft: Eine Biobäuerin im Interview

2 Min

Biobäuerin Stefanie Prenner aus NÖ erzählt von ihrer Herausforderung.

Massive Ernteausfälle aufgrund der Trockenheit: der heurige Sommer ist für viele Bäuerinnen und Bauern eine große Herausforderung. Auch Biobäuerin Stefanie Prenner hat mit trockenen Weidewiesen, Wasserknappheit und einem Drittel weniger Futtermittel für ihre Rinder zu kämpfen.

Die WZ hat mit ihr darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, wenn die nächsten Sommer wieder so heiß werden und womit ihr wirtschaftlich momentan wirklich geholfen wäre.

*Ausgleichszahlungen: In der Landwirtschaft sind die natürlichen Bedingungen entscheidend. Da in Österreich 70% der Fläche benachteiligt sind, erhalten Landwirt:innen dafür eine Ausgleichszulage aus EU-Mitteln, die sich nach Fläche und Ausmaß der Nachteile richtet.

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