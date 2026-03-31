DAILY
Ein Samenspender erzählt
- Von
- Simon Plank
2 Min
Wieso wird man Samenspender? Und wie läuft das ab?
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Um ihren Kinderwunsch zu erfüllen greifen viele Frauen auf Online-Samenbörsen zurück. Dort können sie gratis mit spendebereiten Männern in Kontakt treten. WZ-Redakteur:innen Petra Tempfer und Simon Plank haben sich mit Viktor* getroffen. Er hat bereits drei Kinder per Samenspende gezeugt. *Name von der Redaktion geändert