DAILY
Energie-Experte über Iran
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Wir haben mit Experte Schuch über die Folgen für die Wirtschaft gesprochen.
Wenn du wissen möchtest, welche Auswirkungen der Krieg im Iran auf Österreichs Wirtschaft haben könnte, dann schaue dir dieses Reel an. WZ-Host Sandra Vucic hat Energie-Experte Alfred Schuch interviewt. Zur weiteren Erklärung: LNG ist die Abkürzung für "Liquefied Natural Gas", also verflüssigtes Erdgas oder einfach Flüssigerdgas.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.