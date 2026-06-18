DAILY
Feiern gehen neu gedacht
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Immer mehr Clubs schließen, vor allem am Land. Die Gen-Z denkt neue Konzepte.
Die Gen-Z geht nicht unbedingt weniger feiern, nur vielleicht anders als frühere Generationen. Ein Trend ist das sogenannte Soft Clubbing: Statt exzessiver Partynächte gibt es Tagesevents, Coffee- und Matcha Raves. Die Event-Reihe Disco Schabernack @disco.schabernack denkt das Feiern gehen ebenfalls neu. Wir haben mit den drei Gründerinnen gesprochen.
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