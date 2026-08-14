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Geht es ohne Auto am Land?
2 Min
Anders als in der Stadt ist das Auto am Land oft Voraussetzung für Mobilität.
Am Land geht es nicht ohne eigenes Auto. Oder doch? WZ-Host Mirjam Brawenz hat sich im Burgenland umgehört und ist eine Runde mit dem Anrufsammeltaxi gefahren.
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Infos und Quellen
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
- Falter am Morgen: In Wien stößt die Mobilitätswende an ihre Grenzen
- ZDF heute: Österreich: Auf dem Land abgehängt?
- ORF: Wie man auf dem Land vom Auto wegkommt