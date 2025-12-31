Nach 54 Jahren muss der GEI Musikclub in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) zusperren. Im Gegensatz zu vielen anderen Clubs im ländlichen Raum aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen, erklärt Betreiberin Karoline Föttinger im WZ-Interview. Vielmehr ist es ein Mietverhältnis, das die Erben des Vermieters nach seinem kürzlichen Tod nicht mehr weiterführen wollen.

Wie traurig die Betreiberin über die Schließung ist, was dem Bezirk dadurch verloren geht und wie sich das Ausgehverhalten der jungen Menschen in den letzten Jahren verändert hat erfahrt ihr in diesem Kurzvideo.

Und einen tieferen Einblick in das Thema gibt es dann im neuen Jahr in einer YouTube-Doku rund um das "Dorfdiscosterben", an der wir gerade arbeiten.