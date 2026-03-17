Graz-Amoklauf:Überlebender erzählt

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Sam Askari überlebte den Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse. Er kam 2023 gemeinsam mit seinen Eltern aus dem Iran nach Österreich, nachdem sein Vater hier eine Stelle als Ingenieur angenommen hatte. Neun Monate später erzählt der 16-Jährige, wie er mit Rap, Hoffnung und großen Träumen zurück ins Leben findet. Den ganzen Artikel findet ihr auf wz.at!

Am 10. Juni 2025 gab es in Graz einen Amoklauf am BORG in der Dreierschützengasse mit elf Toten und elf Verletzten. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler, tötete mit legal besessenen Schusswaffen neun Jugendliche, eine Lehrerin und dann sich selbst. Der Amoklauf gilt als beispiellos für Österreich. Als Folge wurde das Waffengesetz verschärft. Im Zuge der Berichterstattung gab es heftige Diskussionen, wie Medien mit Tragödien wie diesen umgehen.