Grönländer:innen wollen Land verlassen?
Haben Grönländerinnen Angst vor Trump?
Manche Grönländer:innen fangen an, ihre Häuser zu verkaufen, andere leiden psychisch unter der Trump-Situation, erzählt uns Nuuks Bürgermeisterin Avaaraq Olsen. Was tut man dagegen? Jugendliche werden von der Regierung vor allem über soziale Medien informiert. Social Media spielt in Grönland eine riesige Rolle, da die Ortschaften weit voneinander entfernt sind und es kaum bis gar keine Straßenverbindungen gibt, und man so miteinander in Kontakt bleiben kann.
