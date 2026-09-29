Gruppenvergewaltigung an US-Universität

In einer US-Studentenverbindung soll eine 20-Jährige von sieben Studenten unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden sein. Die Männer ermutigten laut Snapchat-Screenshots andere Mitglieder der Studentenverbindung, mitzumachen. Laut Zivilklage mussten fünf der Männer unter anderem Aufsätze schreiben, um „ihre Schuld zu mildern“ – die Cornell-Universität bestreitet das. Die Staatsanwaltschaft nehmen die Ermittlungen aus 2024 nun wieder auf, erzählt euch WZ-Host Anna:

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