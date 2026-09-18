Gustaf Westman zählt zu den bekanntesten Möbeldesignern seiner Generation und wurde nicht zuletzt durch Social Media bekannt. Seine Möbel sind auffällig, verspielt und gehen auf Instagram und TikTok viral. Verändert Social Media inzwischen nicht nur, wie wir Design wahrnehmen, sondern auch, wie Designer es entwerfen? Wir haben ihn bei seinem Pop-Up getroffen.





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