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DAILY

Industry Plants & Pop-Sexismus

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Das Märchen von der Industry Plant: Nichts als Pop-Seximus?

Egal ob Nina Chuba, Chappell Roan oder Billie Eilish – taucht ein neues Pop Girl in den Charts auf, heißt es schnell: Die hat sich ihren Erfolg doch gar nicht ehrlich erarbeitet! Das ist sexistischer Blödsinn. Und tbh, selbst wenn: So what?

Darum geht es in der neuen WZ-Kolumne von Popkulturexpertin Verena Bogner.

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