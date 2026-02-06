Social Media ist voll von Bildern aus dem Iran der 1970er – also vor der Revolution. Aber diese Fotos und Videos zeigen vor allem das Leben der urbanen Elite, nicht der Mehrheit. Achtung: Kritik an der Schah-Zeit relativiert nicht die Gewalt und Repression des heutigen Regimes. Beide Systeme haben auf unterschiedliche Weise Freiheit eingeschränkt – und beide werden von vielen Iraner:innen abgelehnt. Die meisten Iraner:innen sind sich heute darüber einig, dass das Land durch die Revolution in einer viel schlechteren Situation ist. Heute kommt ein neues Problem dazu: KI-generierte Bilder werden massenhaft genutzt, um Iran-bezogene Inhalte zu manipulieren.

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht. Youtube-Cookies zustimmen Cookie Einstellungen Wiener Zeitung Logo Cookie Einstellungen Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy Technisch notwendig Youtube Andere Auswahl speichern Alle akzeptieren