Iran vor der Revolution
- Von
- Sandra Vucic
Was hat es mit den Bildern aus dem Iran vor der Revolution auf sich?
Social Media ist voll von Bildern aus dem Iran der 1970er – also vor der Revolution. Aber diese Fotos und Videos zeigen vor allem das Leben der urbanen Elite, nicht der Mehrheit. Achtung: Kritik an der Schah-Zeit relativiert nicht die Gewalt und Repression des heutigen Regimes. Beide Systeme haben auf unterschiedliche Weise Freiheit eingeschränkt – und beide werden von vielen Iraner:innen abgelehnt. Die meisten Iraner:innen sind sich heute darüber einig, dass das Land durch die Revolution in einer viel schlechteren Situation ist. Heute kommt ein neues Problem dazu: KI-generierte Bilder werden massenhaft genutzt, um Iran-bezogene Inhalte zu manipulieren.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.