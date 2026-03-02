DAILY
Iranische Diaspora feiert in Wien
2 Min
Nach dem Tod der iranischen Regierungsspitzen feiert die Diaspora im Ausland
Für einen großen Teil der iranischen Diaspora in Wien war heute ein Tag der Freude: Bei einem Angriff der USA und Israels auf den Iran wurde das Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Auch Irans Ex-Präsident Ahmadinejad, der bis 2013 regierte, ist tot. Bei Demonstration zur "Unterstützung der Revolution im Iran" in Wien waren laut Landespolizeidirektion Wien 1000 Teilnehmer:innen angemeldet.
