Für einen großen Teil der iranischen Diaspora in Wien war heute ein Tag der Freude: Bei einem Angriff der USA und Israels auf den Iran wurde das Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Auch Irans Ex-Präsident Ahmadinejad, der bis 2013 regierte, ist tot. Bei Demonstration zur "Unterstützung der Revolution im Iran" in Wien waren laut Landespolizeidirektion Wien 1000 Teilnehmer:innen angemeldet.

