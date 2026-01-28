DAILY
Ist Social Media schuld am Clubsterben?
- Simon Plank
Verschiedene Clubbetreiber:innen aus Österreich analysieren die Situation.
Neben der Teuerung und veränderten Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind für verschiedene Clubbetreiber:innen aus Österreich vor allem auch Smartphones und Social Media ein Grund, wieso immer weniger Menschen in Clubs gehen. Auf die Zukunft blickt man trotzdem positiv.
