DAILY
Kein Geld für Urlaub
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Viele Menschen in Österreich können sich keinen Urlaub leisten.
Die Urlaubssaison hat begonnen, doch in vielen österreichischen Familien bleiben die Koffer im Keller. Die hohen Lebenserhaltungskosten machen den Traum vom Strandurlaub unerreichbar. Laut der Statistik Austria war es 2025 für ganze 17,8 Prozent der Bevölkerung in Österreich nicht möglich einmal im Jahr einen Urlaub zu unternehmen.
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