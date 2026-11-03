Der Bau von Rechenzentren ist eines der Hauptthemen bei den USA Midterm-Wahlen, die heute stattfinden. Wir waren in dem kleinen Ort Buffalo, in West Virginia. Die Gegend ist eher konservativ, die Mehrheit wählt die Republikaner. Dort soll ein Rechenzentrum von Google gebaut werden. Manche sehen das als Chance, andere als Bedrohung. Sandra und Nora waren bei einer Bürgerversammlung im örtlichen Rathaus, und haben mit zwei Einwohnerinnen gesprochen.

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