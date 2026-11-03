DAILY
KI-Rechenzentren in den USA
2 Min
In West Virginia sprechen Nora und Sandra über geplante KI-Rechenzentren.
Der Bau von Rechenzentren ist eines der Hauptthemen bei den USA Midterm-Wahlen, die heute stattfinden. Wir waren in dem kleinen Ort Buffalo, in West Virginia. Die Gegend ist eher konservativ, die Mehrheit wählt die Republikaner. Dort soll ein Rechenzentrum von Google gebaut werden. Manche sehen das als Chance, andere als Bedrohung. Sandra und Nora waren bei einer Bürgerversammlung im örtlichen Rathaus, und haben mit zwei Einwohnerinnen gesprochen.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.