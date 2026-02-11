Du hast alle Bewerbungsunterlagen fertig: Lebenslauf, Motivationsschreiben, Foto. Du hast dir echt was überlegt und bist deine Unterlagen mehrmals durchgegangen. Was du nicht weißt: Die KI könnte dich allein deines Fotos wegen von vornherein aussortieren. Weil dein Gesicht laut KI-Analyse aussagt, weder gewissenhaft noch emotional stabil zu sein.

