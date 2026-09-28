KI ist ein zentraler Bestandteil moderner Kriegsführung, ob in der Ukraine, dem Iran oder Gaza. Für einen Angriff muss man nur noch ein paar Mal auf den Bildschirm klicken und riskiert dabei tödliche Fehler, berichtet die Bloomberg-Journalistin Katrina Manson in ihrem Buch.

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Journalist Bartholomäus Laffert hat Manson für die WZ interviewt und darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenz Kriege verändert. Das ganze Interview jetzt hier nachlesen!