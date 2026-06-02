DAILY
Kriegstraumata und Therapie
2 Min
Die WZ hat das Betreuungszentrum für Kriegsüberlebende, Hemayat, besucht.
Die mentale Gesundheit ist für Menschen, die vor Krieg geflohen sind ein großes Problem. Zum einen kämpfen sie noch mit den Traumata ihrer eigenen Erinnerungen, andererseits haben sie noch Familie im Krieg oder werden durch wiederaufflammende Kämpfe retraumatisiert. Unser Trainee Simon hat das Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsüberlebende, Hemayat, besucht.
Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.