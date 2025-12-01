Macht Sauna Männer unfruchtbar?
Influencer warnen vor Unfruchtbarkeit durch Sauna. Was sagt die Wissenschaft?
Auf TikTok kursieren derzeit Videos, in denen Influencer behaupten, Saunagänge würden Männer unfruchtbar machen. Klingt dramatisch – stimmt aber so nicht.
Tatsächlich kann regelmäßige Hitze die Spermienzahl und -beweglichkeit vorübergehend senken, wie eine italienische Studie zeigt. Dauerhafte Schäden fanden die Forschenden jedoch nicht: Nach dem Ende der Saunaphase normalisierten sich alle Werte innerhalb von sechs Monaten wieder.
Für Männer mit akutem Kinderwunsch lohnt sich eine Pause von der Sauna, der Influencer-Schrecken vor „totaler Unfruchtbarkeit“ ist deutlich überzogen.
Infos und Quellen
