 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Macht Sauna Männer unfruchtbar?

2 Min

Influencer warnen vor Unfruchtbarkeit durch Sauna. Was sagt die Wissenschaft?

Auf TikTok kursieren derzeit Videos, in denen Influencer behaupten, Saunagänge würden Männer unfruchtbar machen. Klingt dramatisch – stimmt aber so nicht.

Tatsächlich kann regelmäßige Hitze die Spermienzahl und -beweglichkeit vorübergehend senken, wie eine italienische Studie zeigt. Dauerhafte Schäden fanden die Forschenden jedoch nicht: Nach dem Ende der Saunaphase normalisierten sich alle Werte innerhalb von sechs Monaten wieder.

Für Männer mit akutem Kinderwunsch lohnt sich eine Pause von der Sauna, der Influencer-Schrecken vor „totaler Unfruchtbarkeit“ ist deutlich überzogen.


Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.
Für mehr WZ DAILY folge uns:

Infos und Quellen