Auf TikTok kursieren derzeit Videos, in denen Influencer behaupten, Saunagänge würden Männer unfruchtbar machen. Klingt dramatisch – stimmt aber so nicht.

Tatsächlich kann regelmäßige Hitze die Spermienzahl und -beweglichkeit vorübergehend senken, wie eine italienische Studie zeigt. Dauerhafte Schäden fanden die Forschenden jedoch nicht: Nach dem Ende der Saunaphase normalisierten sich alle Werte innerhalb von sechs Monaten wieder.

Für Männer mit akutem Kinderwunsch lohnt sich eine Pause von der Sauna, der Influencer-Schrecken vor „totaler Unfruchtbarkeit“ ist deutlich überzogen.