Am 25. Juli wurden bei einem islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin eine Person getötet und 29 weitere verletzt. WZ-Trainee Simon war gestern auf der Mahnwache in Wien und hat mit den Menschen darüber gesprochen, was die queere Community gerade braucht und was sie nicht braucht.



Falls du dir gerade Sorgen machst, kannst du die Sorgenhotline Wien kontaktieren: 01 4000 53000

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht. Youtube-Cookies zustimmen Cookie Einstellungen Wiener Zeitung Logo Cookie Einstellungen Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy Technisch notwendig Youtube Andere Auswahl speichern Alle akzeptieren