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Mahnwache in Wien nach CSD-Anschlag in Berlin
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In Wien fand nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin eine Mahnwache statt.
Am 25. Juli wurden bei einem islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin eine Person getötet und 29 weitere verletzt. WZ-Trainee Simon war gestern auf der Mahnwache in Wien und hat mit den Menschen darüber gesprochen, was die queere Community gerade braucht und was sie nicht braucht.
Falls du dir gerade Sorgen machst, kannst du die Sorgenhotline Wien kontaktieren: 01 4000 53000
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