Martin Sellner in Lokal abgewiesen

Sellners Vorwurf gegen den Lokalbesitzer lautete: Diskriminierung wegen seiner politischen Gesinnung. Er veröffentlichte anschließend Beiträge auf Telegram und X, teilte die Adresse des Lokals und rief dazu auf, dort vorbeizuschauen.

WZ-Trainee Mario Pichler war gestern den ganzen Tag vor Ort. Gegen 17 Uhr tauchte eine Gruppe auf, die dem Aufruf Sellners gefolgt ist. Einer davon trug ein Remigrations-Shirt.