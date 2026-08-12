DAILY
Martin Sellner in Lokal abgewiesen
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Sellner, Ex-Chef der Identitären Bewegung, wurde in einem Lokal nicht bedient.
Sellners Vorwurf gegen den Lokalbesitzer lautete: Diskriminierung wegen seiner politischen Gesinnung. Er veröffentlichte anschließend Beiträge auf Telegram und X, teilte die Adresse des Lokals und rief dazu auf, dort vorbeizuschauen.
WZ-Trainee Mario Pichler war gestern den ganzen Tag vor Ort. Gegen 17 Uhr tauchte eine Gruppe auf, die dem Aufruf Sellners gefolgt ist. Einer davon trug ein Remigrations-Shirt.
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