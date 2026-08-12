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DAILY

Martin Sellner in Lokal abgewiesen

2 Min

Sellner, Ex-Chef der Identitären Bewegung, wurde in einem Lokal nicht bedient.

Sellners Vorwurf gegen den Lokalbesitzer lautete: Diskriminierung wegen seiner politischen Gesinnung. Er veröffentlichte anschließend Beiträge auf Telegram und X, teilte die Adresse des Lokals und rief dazu auf, dort vorbeizuschauen.

WZ-Trainee Mario Pichler war gestern den ganzen Tag vor Ort. Gegen 17 Uhr tauchte eine Gruppe auf, die dem Aufruf Sellners gefolgt ist. Einer davon trug ein Remigrations-Shirt.

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