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Meta-Prozess in den USA
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In den USA steht Meta wegen Jugendgefährdung vor Gericht.
Meta steht in den USA vor Gericht: 29 US-Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, die Plattformen bewusst so entwickelt zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. Gefordert werden unter anderem strengere Altersgrenzen, kein endloses Scrollen, weniger Benachrichtigungen. Das Urteil könnte wegweisend für die Verantwortung von Social-Media-Plattformen werden.
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