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Mit zwei Tankstellen-Mitarbeitern in Sand Lake, Michigan
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Sand Lake, Michigan: Sandra und Nora treffen auf zwei Tankstellen-Mitarbeiter.
Sand Lake, Michigan. Zwischen Kostümen und Demolition Derby treffen Sandra und Nora auf Cody und Brian, zwei Tankstellen-Mitarbeiter. Wie sieht das Leben für sie hier aus?
Sie seien an Politik wenig interessiert, die Tankpreise und das fehlende Gesundheitssystem sind trotzdem Probleme, die sie täglich beschäftigen.
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