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Mordprozess Jennifer Scharinger
2 Min
Am Donnerstag fand der Prozess rund um den Femizid an Jennifer Scharinger statt.
Die damals 21-jährige wurde 2018 von ihrem Exfreund nach einem Streit getötet. Der Angeklagte gestand erst Ende 2025 die Tat und führte die ermittelnden Beamten zu ihren sterblichen Überresten. Am Prozesstag fand vor dem Gericht auch eine Mahnwache statt, die von Frauenorganisationen geplant wurde. Sie kritisieren unter anderem, dass die Ermittlungen viel zu lange gedauert hätten und fordern eine unabhängige Untersuchungskommission, die die Lücken identifiziert und schließen soll.
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