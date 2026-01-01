 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Neujahrskonzert 2026: Jüngster Philharmoniker im Interview

2 Min

Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer mit 25 Jahren auf der großen Bühne

Das 86. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker findet heuer unter der musikalischen Leitung von Yannick Nézet-Séguin statt. Für rund 50 Millionen Menschen weltweit ist die TV-Übertragung des Konzertes ein fixer Bestandteil des Neujahrstages.

WZ-Redakteur Simon Plank hat den jüngsten Philharmoniker, den Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer vor dem Konzert zu einem Interview getroffen.


Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Für mehr WZ DAILY folge uns: