Das 86. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker findet heuer unter der musikalischen Leitung von Yannick Nézet-Séguin statt. Für rund 50 Millionen Menschen weltweit ist die TV-Übertragung des Konzertes ein fixer Bestandteil des Neujahrstages.

WZ-Redakteur Simon Plank hat den jüngsten Philharmoniker, den Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer vor dem Konzert zu einem Interview getroffen.