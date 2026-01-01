DAILY
Neujahrskonzert 2026: Jüngster Philharmoniker im Interview
2 Min
Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer mit 25 Jahren auf der großen Bühne
Das 86. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker findet heuer unter der musikalischen Leitung von Yannick Nézet-Séguin statt. Für rund 50 Millionen Menschen weltweit ist die TV-Übertragung des Konzertes ein fixer Bestandteil des Neujahrstages.
WZ-Redakteur Simon Plank hat den jüngsten Philharmoniker, den Trompeter Daniel Schinnerl-Schlaffer vor dem Konzert zu einem Interview getroffen.
