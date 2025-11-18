 Zum Hauptinhalt springen
DAILY

Österreich sichert sich WM-Ticket gegen Bosnien

2 Min

Mit dem 1:1 gegen Bosnien schafft unsere Nationalelf die WM-Qualifikation

Die österreichische Nationalmannschaft hat sich am Dienstag erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit dem Ausgleichstreffer von Michael Gregoritsch konnte die Nationalelf im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina ein 1:1 erzielen. Österreich ist damit Gruppenerster und direkt für die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert.

Die Freude der Fans hat WZ-Redakteur Simon Plank vor dem Stadion eingefangen:

Willst du dieses YouTube Video sehen? Gib den Youtube-Cookies grünes Licht.

Wiener Zeitung Logo

Cookie Einstellungen

Ohne Cookies funktioniert die Website wienerzeitung.at nur eingeschränkt. Für eine sichere und einwandfreie Nutzung unserer Website werden daher technisch notwendige Cookies verwendet. Für die Darstellung von Inhalten von Drittanbietern (YouTube und APA) werden Session-Cookies gesetzt. Bei diesen kann eine Datenübermittlung in ein Drittland stattfinden. Ihre Einwilligung zur Setzung genannter Cookies können Sie jederzeit unter "Cookie Einstellungen" am Seitenende widerrufen oder ändern. Nähere Informationen zu den verwendeten Cookies finden sich in unserer Datenschutzerklärung und in unserer Cookie-Policy.

Für mehr WZ DAILY folge uns: