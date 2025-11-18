Die österreichische Nationalmannschaft hat sich am Dienstag erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit dem Ausgleichstreffer von Michael Gregoritsch konnte die Nationalelf im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina ein 1:1 erzielen. Österreich ist damit Gruppenerster und direkt für die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA qualifiziert.

Die Freude der Fans hat WZ-Redakteur Simon Plank vor dem Stadion eingefangen: