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Österreicher auf Menschenjagd in Sarajevo?
2 Min
„Sniper-Touren“ während des Bosnien-Krieges in Sarajevo
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Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Österreicher, der während der von 1992 bis 1996 andauernden Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo durch die Armee der Republika Srpska als Scharfschütze auf Zivilisten geschossen haben soll. Er soll an „Sniper-Touren“ während des Bosnien-Krieges in Sarajevo teilgenommen haben: Wohlhabende Personen sollen für diese "Touren" hohe Beträge gezahlt haben, die in Wahrheit nichts anderes gewesen sein sollen, als eine Erlaubnis, im belagerten Sarajevo auf Männer, Frauen und Kinder schießen zu dürfen.
Infos und Quellen
Das Thema in der WZ
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