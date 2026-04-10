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Wer ist Viktor Orban?
- Von
- Sandra Vučić
2 Min
Wir sind am Wochenende live bei der Wahl in Budapest
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Wer ist Viktor Orbán? Der ungarische Ministerpräsident muss nach 16 Jahren um seinen Verbleib an der Macht bangen. Sein größter Herausforderer: Peter Magyar mit seiner Mitte-Rechts-Partei Tisza. Magyars Positionen wirken teils uneinheitlich: Einerseits setzt er sich für Vermögenssteuern und mehr Sozialausgaben ein, andererseits will er niedrige Unternehmenssteuern beibehalten und an einer strengen Migrationspolitik festhalten. Die Parlamentswahl in Ungarn findet am 12. April statt. Wir werden für euch live vor Ort sein und darüber berichten.